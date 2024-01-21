Блогер считает, что Трамп смотрит на проблему не как политик, а как предприниматель.

Дональд Трамп действительно верит, что с Владимиром Путиным можно договориться о прекращении войны в Украине, потому что по своей деловой привычке смотрит на нее как на обычный коммерческий конфликт. Такое мнение в интервью "Эспрессо" высказал российский оппозиционный блогер Марк Фейгин.

По его мнению, в первую очередь украинцев должно беспокоить то обстоятельство, что Трамп не боится поднимать тему войны в Украине и рассказывать о своих хороших отношениях с Путиным в рамках своей предвыборной кампании.

"Он не пытается замалчивать этот вопрос, избежать его во время предвыборной кампании – нет, он четко его обозначает. Почему это важно? Если вдруг он одержит победу на выборах, он скажет: Слушайте, я же вас не обманывал, уважаемые избиратели и партнеры США, я же говорил во время предвыборной кампании о своей позиции – что я договорюсь с Путиным, что мы нормально договоримся, все поделим и решим", – объясняет Фейгин.

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Второе, что беспокоит блогера в заявлениях Трампа – это отсутствие конкретики относительно условий, на которых он планирует договориться с Путиным об окончании войны.

"Подарить 20% [территории Украины]? А 80%? Ты согласился, хорошо, с Путиным договорился, предложил этот план Украине. А 80% остаются суверенными? Они идут в НАТО, в ЕС? Возможно, Трамп думает, что он просто распилит: вот твоя часть прибылей, вот моя. Он так думает, как девелопер, он не перестал им быть", – отмечает Фейгин.

По мнению блогера, в этой ситуации Киев должен действовать активнее, пробовать выяснить у окружения Трампа, какой стратегии он планирует придерживаться после возвращения в Белый дом.

"По меньшей мере желательно было бы получить гарантии от республиканского истеблишмента, даже окружения Трампа, что принципиально стратегически ничего не изменится, что Украину будут поддерживать в войне с Москвой", – говорит Фейгин.

Война в Украине: позиция Трампа

Как писал УНИАН, бывший президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что "очень быстро" покончит с войной в Украине. При этом он ссылается по свои якобы хорошие отношения с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Позже он заявил, что в случае победы на выборах может остановить войну в Украине еще до своей инаугурации. При этом он никоим образом не объяснил, как именно планирует урегулировать конфликт, где агрессор не скрывает намерения уничтожить жертву.

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