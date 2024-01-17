Зеленский сказал, что Украина будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления бывшего президента США, стремящегося переизбраться на второй срок, Дональда Трампа о войне России против Украины.

Об этом глава государства сказал во время выступления в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

В частности, у Зеленского спросили, какими будут отношения между Украиной и США в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.

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"Я хочу вам сказать, что в любом случае - это выбор американского народа. И только. Украина будет работать в партнерстве с тем президентом, которого выберут Соединенные Штаты Америки", - сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что некоторые радикальные голоса в рядах Республиканской партии "напрягают украинское общество".

"Иногда мы удивлены, а иногда общество просто боится. Некоторые рискованные лозунги являются частью политики выборов в Соединенных Штатах Америки. Я это понимаю. Но для людей в Украине - это так больно и чувствительно. Во время войны - все больнее. Каждое слово - не ранит, а иногда убивает. Потому что, ты все так воспринимаешь во время войны. Реакция жесткая, быстрая, потому что именно так ты выживаешь. И поэтому, некоторые радикальные голоса не просто напрягают - они пугают в обществе. И поэтому, я бы очень хотел, чтобы это было мнение единичных голосов, а не мнение значительной части республиканцев", - подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства уверяет, что во время личных встреч с республиканцами он не слышал о не поддержке с их стороны.

"Но когда идет избирательный процесс, к сожалению, я слышу такие голоса. И поэтому мы готовы работать со всеми. Я хочу вам откровенно сказать: мы уважаем американский народ, и я думаю, что один человек не может изменить весь народ", - добавил Зеленский.

Вместе с тем, у Зеленского спросили, как он сможет убедить Трампа, что за свободу Украины стоит бороться.

Президент Украины отметил, что Трамп заявлял о том, что сможет остановить войну России против Украины.

Зеленский напомнил, что по словам Трампа, если президент РФ Владимир Путин не остановится, то на посту главы Белого дома предоставит больше оружия Украине, но если Украина не остановится - то будет забирать оружие, предназначенное для Украины.

В этой связи, Зеленский прокомментировал вариант, при котором, Трамп предположительно не будет поддерживать Украину.

В частности, глава государства предположил, что может произойти, если речь пойдет об украинских территориях или о позиции Украины, которая не будет нравиться Трампу, и из-за этого, тот на посту президента США решит прекратит помогать Украине.

По мнению Зеленского, при таком сценарии, в течение определенного периода времени Путин может оккупировать Украину. "Встанет вопрос: что будет делать Трамп после этого, если после Украины, тот (Путин) осуществит оккупацию стран НАТО?", - риторически спросил Зеленский.

"То есть, я думаю, он (Трамп) решил, что если не замораживать конфликт и позволить Путину пройти Украину с оккупацией, то тогда тот остановится? Но вопрос в том, что после этого сделают Соединенные Штаты и Дональд Трамп? Потому что, в этой ситуации будет означать, что Европа проиграла", - отметил Зеленский.

"И поэтому, мое предложение-это сказал мне мой отец: "Сначала думай, а потом говори", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, недавно Трамп в очередной раз пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине. Скандальный политик уверен, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает". По его словам, преимуществом является то, что он "очень хорошо ладит" с Путиным.

Трамп убежден, что способен договориться с диктатором Путиным, поскольку у них, по его словам, хорошие отношения. Более того, он также уверен, что приобщит к диалогу президента Украины Владимира Зеленского.

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