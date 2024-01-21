Скандальный политик подчеркнул, что Европа значительно меньше финансирует Украину, чем США.

Скандальный экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить войну в Украине еще до своей инаугурации.

Как заявил Трамп на встречи со сторонниками в Нью-Гэмпшире Трамп обещает положить конец войне еще до того, как официально войдет в Овальный кабинет.

"Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Восстановим мир с помощью решимости", - заявил скандальный политик.

По словам Трампа, Европе придется увеличить расходы на Украину в равной степени с США, сейчас же они несоизмеримы. Он упрекнул Европу, давшую Украине в 10 раз меньше денег, чем США.

Дональд Трамп - последние новости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил против соглашения о границе, от которого зависит помощь Украине. Он выступил против договоренности с Белым домом, в рамках которой предусматривается укрепление границы с Мексикой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о заявлениях Трампа относительно войны. По его словам, "некоторые радикальные голоса в рядах Республиканской партии "напрягают украинское общество".

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