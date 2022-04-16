Жена одиозного политика предложила родственникам пленных военных добиваться обмена.

Жена подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что его можно обменять на двух морпехов-британцев, которые попали в плен к российским оккупантам в Мариуполе.

Об этом она заявила в видеообращении.

"Из СМИ мне стало известно, что Эйдин Эйслин и Шон Пиннер, которые действовали в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен вооруженным силами России и "ДНР". Обращаюсь к родным и близким Эйслина и Пиннера – в ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдина и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика и моего мужа Виктора Медведчука", - заявила Марченко.

Она опубликовала обращение на русском и английском языках.

Напомним, что ранее Марченко заявила, что ее муж - нардеп от ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук - спас "тысячи военнопленных". Более того, он якобы "ночью вел их по минному полю".

Как сообщал УНИАН, Медведчук подозревается в госизмене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашение государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемой "угольной деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

27 февраля 2022 года стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

12 апреля Медведчука задержали. Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву.

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