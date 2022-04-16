Жена пойманного нардепа заявила, что он якобы спас тысячи людей.

Телеведущая Оксана Марченко заявила, что ее муж - нардеп от ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук - спас "тысячи военнопленных". Более того, он якобы "ночью вел их по минному полю".

Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве после задержания одиозного политика.

"Вы хорошо знаете, сколько военнопленных людей спас Виктор. Не знаю, видели вы или нет, он сам вел военнопленных людей ночью по минному полю. И этих людей тысячи", - заявила Марченко.

Она заверила, что подозреваемый в госизмене Медведчук, сбежавший из-под домашнего ареста, якобы не планировал выезжать из Украины. Марченко добавила, что просила его покинуть страну на фоне угроз, которые получала ее семья.

Как сообщал УНИАН, Медведчук подозревается в госизмене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашение государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемой "угольной деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

27 февраля 2022 года стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

12 апреля Медведчука задержали. Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву.

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