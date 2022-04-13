Беглого нардепа и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука пыталась вывезти из Украины ФСБ РФ - сперва в Приднестровье, а потом - в Москву.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Медведчука по пути - на выезде из Киева, рассказал глава СБУ Иван Баканов во время национального телемарафона.
Чиновник отметил, что операция для задержания нардепа длилась около месяца.
"Российские спецслужбы организовали собственную операцию для переправки Медведчука в Приднестровье, а потом - в Москву. К ее реализации привлекли даже представителей преступного мира и коррумпированных правоохранителей", - сказал глава украинской спецслужбы.