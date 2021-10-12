Конфликт возник в ходе обсуждения войны на Донбассе.

Телеведущий телеканала "НАШ" Макс Назаров выгнал из студии политолога Юрия Романенко.

Видео перепалки опубликовано на YouTube.

Конфликт произошел в ходе обсуждения войны на Донбассе. Между Романенко и нардепом Александром Долженковым возник спор, после чего Назаров заявил, что Романенко "до плинтуса опустил тему войны".

Романенко: "Вы два месяца бегали за мной, чтобы я пришел на вашу передачу. Я пришел на вашу передачу, сидит какой-то человек...".

Читайте такжеМедведчук остается под домашним арестомНазаров: "Вы что, девица на выданье чтобы за вами бегать".

Романенко: "Бегают, да. В том-то и дело, что бегают".

Назаров: "Я вас сегодня сюда не приглашал".

Романенко: "Так вот и разберитесь, кто приглашал".

Назаров: "Господин Романенко, или вы прекращаете балаган, или вы уходите из студии".

Романенко: "Я никуда не пойду, мне нравится. Раз уж вы уже забрали у меня два часа времени".

Позднее он все же покинул студию.

Ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что отозванный с должности председателя ВР Дмитрий Разумков "жалуется по эфирам" и "изображает из себя жертву". Они поспорили в прямом эфире.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова