По мнению Гетманцева, Разумков решил заниматься собственной политической карьерой.

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что отозванный с должности председателя Верховной Рады Украины внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков "жалуется по эфирам" и "изображает из себя жертву".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

"Мне кажется, никакой трагедии не произошло. Вы решили заниматься своей политической карьерой. И дай вам бог успеха на этом пути. Люди сходятся, люди расходятся. Семьи распадаются. И мне кажется, что достойно было бы, действительно, заниматься реформами, продолжать те реформы, которые мы с вами провели много. А не ходить по эфирам, жаловаться и изображать из себя жертву. Мне кажется, это неправильный подход, но это ваше дело, это ваше право", - сказал Гетманцев.

Он также выразил мнение, что их политсила и Разумков "шли с другими ценностями", но Разумков "попал в плохую компанию".

Читайте такжеРазумков заявил, что его отставка произошла с нарушением закона о РегламентеВ свою очередь, Разумков отметил: "Действительно, мы шли с вами с одними ценностями. Я с ними остался, вы - нет".

"Подмена понятий - это очень удобно. Когда вы мне рассказываете о командной игре - я что-то не помню в Конституции, что председатель Верховной Рады должен быть "командой". Председатель Верховной Рады должен быть председателем Верховной Рады, народный депутат - народным депутатом, а президент - президентом. В рамках тех полномочий, которые есть у каждого из нас", - сказал парламентарий.

Он также отметил, что обещал не заниматься отдельной политической деятельностью до тех пор, пока он является частью команды. "К сожалению, вы считаете по-другому", - добавил Разумков.

Гетманцев же подчеркнул: "Есть очень определяющая разница между спикером парламента - позицией, в которой мы вас поддерживали два года, и спикером оппозиции".

Разумков эмоционально отреагировал на эти слова и перебил Гетманцева: "Я был спикером парламента, а вы хотели, чтобы я был спикером только политсилы, с которой я пришел".

В то же время, Гетманцев все же завершил свою мысль, пояснив, что говорит об оппозиции, которая "борется с теми ценностями, с которыми шли вы вместе с нами".

Отставка Разумкова

Как сообщал УНИАН, 7 октября 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" такое решение поддержали 215 депутатов из группы "Довира" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Автор: Таня Поляковская