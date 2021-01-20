Алексей Лень не входит в планы главного тренера "Торонто".

Центровой сборной Украины Алексей Лень покидает "Торонто Рэпторс". Украинец за два месяца пребывания в клубе не смог завоевать доверие тренера.

Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что Лень перебрался в "Торонто" в это межсезонье и заключил с клубом однолетний контракт на сумму 2.3 миллиона долларов. Однако, полноценно проявить себя в "Рэпторс" 27-летний баскетболист не смог.

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Всего в "Торонто" украинец провел 7 поединков, в среднем за игру набирая 2.3 очка (50% с игры) и делая 1.6 подбора за 10.9 минуты на паркете.

Раньше Лень выступал за "Финикс Санз", "Атланту Хоукс" и "Сакраменто Кингз".

Алексей Лень в НБА: главное

Лень начал свою карьеру в НБА в 2013-м году, пополнив "Финикс". В 2018-м году он перешел в "Атланту". Сейчас Лень проводит свой 8-й сезон в НБА.

В составе "Атланты" украинец в среднем набирал 8,7 очка, а также делал 5,8 подбора за игру.

В феврале текущего года центровой стал частью обмена и перешел в "Сакраменто". Средние показатели Леня в "Кингз" - 5,9 очка и 6,1 подбора за матч.

Всего Лень в лиге провел 474 матча, в среднем за карьеру набирая 7.9 очка и 6.2 подбора.

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Автор: Будрин Артем