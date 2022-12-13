Подписание мирных соглашений с Россией как метод сдерживания агрессии считают целесообразным лишь 8% украинцев.

53% украинцев поддерживают восстановление Украиной статуса ядерной державы.

Такой результат показало исследование "Восстановление Украины и международная помощь", проведенное социологической группой "Рейтинг" 20-21 ноября 2022 года.

Количество тех, кто поддерживает восстановление Украиной статуса ядерной державы, выросло с 47% в 2019 году до 53% в 2022 году.

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Также среди мер сдерживания будущих нападений России на Украину 61% опрошенных называют вступление Украины в НАТО и 50% - ядерное разоружение России (50%).

Кроме того, вступление Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров о предоставлении вооружения Украине как методы сдерживания поддерживают по 34% опрошенных. Ядерное вооружение Украины и финансовую помощь нашему государству выбрали по 17%. За подписание мирных соглашений с Россией как метод сдерживания агрессии выступают лишь 8%.

По данным опроса, несколько больше в эффективность подписания мирных соглашений с Россией верят жители востока и юга, а также те, кто поддерживает отвоевание военным путем лишь территории, контролируемой на 24 февраля 2022 года.

В то же время во всех региональных и возрастных группах убедительное большинство выбирали наилучшей гарантией безопасности вступление Украины в НАТО и ядерное разоружение России.

Как проводился опрос

В ходе исследования было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 3,1%.

Ядерное оружие в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина в 1994 году подписала Будапештский меморандум, согласно которому получала гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия.

Сам меморандум был подписан лидерами Украины, США, России и Великобритании. Эти страны обязались, среди прочего, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины. Впоследствии две другие ядерные державы - Китай и Франция - предоставили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

В 2014 году Россия нарушила свои обязательства по Будапештскому меморандуму, аннексировав полуостров Крым и начав войну на территории Донецкой и Луганской областей. В 2022 году РФ расширила боевые действия на всю территорию нашего государства, начав полномасштабное вторжение.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что считает неправильным на то время восстанавливать ядерный статус Украины. В то же время он отметил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то не было бы вторжения России.

В апреле того же года тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник не исключил возвращения Украине ядерного статуса. "У Украины нет другого выбора: или мы является частью союза, такого как НАТО и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?", - сказал дипломат.

Позже Мельник уточнил, что вопрос о восстановлении Украиной ядерного статуса пока не стоит в Киеве на повестке дня. Хотя, по его словам, большинство украинцев убеждены, что отказ от ядерного оружия в свое время был роковой ошибкой.

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