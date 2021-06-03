Дипломат подчеркнул - большинство украинцев убеждено, что отказ от ядерного оружия в свое время был роковой ошибкой.

Восстановление Украиной ядерного статуса пока не стоит у Киева в повестке дня.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление в интервью журналу ".loyal " сделал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В апреле он призвал Запад как можно скорее взять Украину в НАТО, ведь в противном случае Киеву придется рассмотреть вопрос восстановления своего ядерного статуса.

"Что же касается восстановления статуса ядерной державы, то здесь я хотел бы пока успокоить наших немецких друзей – на данном этапе эта тема для нас не стоит на повестке дня", - пояснил посол в интервью.

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Однако дипломат подчеркнул - большинство украинцев убеждено, что отказ от ядерного оружия в свое время был роковой ошибкой.

"Сегодня мы остались с пустыми руками. Потому что Россия как самая мощная ядерная страна мира захватила военной силой семь процентов территории Украины. Остальные подписанты Меморандума не помешали этому военному вторжению. Это означает чрезвычайную потерю доверия, в том числе и для режима нераспространения ядерного оружия", - сказал Мельник.

Ранее президент Владимир Зеленский выступил за подписание с США и Евросоюзом плана " Б" для Украины, который бы предоставлял военные гарантии безопасности до вступления страны в НАТО и охватывал вопрос Как восстановления территориальной целостности, так и обеспечения энергетической безопасности нашего государства.

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Автор: Дмитрий Захаров