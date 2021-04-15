Единственным путем избежания военного нападения со стороны России дипломат видит только вступление Украины в Альянс.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад предоставить Украине современное военное вооружение, иначе встанет вопрос о восстановлении ядерного статуса.

Об этом он сказал в эфире немецкого радио, цитирует Европейская правда.

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"По нашим данным, почти 90 тысяч военных (российских), а также их вооруженные системы были стянуты к границе и в район оккупированного Крыма и Донбасса. Это развертывание – не просто игра мускулами... мы имеем дело с наибольшим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны", - заметил Мельник.

Он подчеркнул, что от Запада Украине нужна не только солидарность, но и оборонное оснащение, а Германия, по мнению дипломата, могла бы отказаться от этой морализаторском политики.

Единственным путем избежания военного нападения со стороны России Мельник видит только вступление Украины в Альянс.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил. Единственной возможностью для этого является то, чтобы Украина наконец стала членом НАТО. Если бы Украина была членом НАТО в 2014 году ... до аннексии и этой ужасной войны на Востоке никогда не дошло бы", – сказал он.

Посол также не исключил и возвращение Украине ядерного статуса.

"У Украины нет другого выбора: или мы является частью союза такого как НАТО и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?", - резюмировал дипломат.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Яна Ставская