В то же время президент назвал предательством Украины несоблюдение гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму. По его словам, если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, то не было бы вторжения России.

Президент Владимир Зеленский считает неправильным сейчас восстанавливать ядерный статус Украины.

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Об этом он сказал в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В то же время Зеленский назвал предательством Украины несоблюдение гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму после отказа от ядерного оружия в начале 90-х годов прошлого века.

«В целом я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, «умножены на ноль». И что бы мы дальше не подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно её выполнять», - добавил президент.

Зеленский отметил: «То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия - тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. В Украине было несколько таких ситуаций».

По словам главы государства, «ядерное оружие - это очень плохо», в то же время если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, то не было бы вторжения, и «мы имели бы свои территории», поскольку, как отметил президент, «мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром, вот и все».

В ответ на вопрос о том, стоит ли Украине попробовать вернуть ядерный статус, Зеленский сказал: «Я считаю, что сегодня это неправильно делать. Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей ... со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек - все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны соблюдать мировые законы, должны оставаться людьми».

Справка УНИАН. Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Украина получала гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. Сам меморандум был подписан лидерами Украины, США, России и Великобритании.

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Автор: Константин Гончаров