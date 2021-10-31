Следователи начали четыре уголовных производства. Также составлено три административных протокола.

Сегодня, во время голосования на промежуточных выборах полиция зарегистрировала 129 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следователи начали четыре уголовных производства. Также составлено три административных протокола.

Больше всего нарушений зарегистрировано в Харьковской-59, Черкасской - 25 и Львовской областях - 10.

Читайте такжеВыборы в Харькове и двух регионах: в ЦИК поделились важными сведениямиОтмечается, что в основном события касались незаконной агитации - 36, невыполнения решения избирательной комиссии - 7, фотографирования бюллетеня или избирательной документации – 6, возможного подкупа избирателей – 5, незаконного уничтожения избирательной документации – 5, нарушения права на пользование помещениями во время избирательной кампании – 4, нарушения порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей – 4, фальсификации избирательных документов или ее попытка – 4, незаконного использования избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) – 1.

"По результатам проверки начато четыре уголовных производства: 2 – по ч. 1 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) - в Харьковской и Черкасской областях; 2 – по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме) - в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что после проведения проверки составлено три административных протокола: два - по ст. 212 - 10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитация в день проведения референдума) Кодекса Украины об административных правонарушениях — в Киевской и Черкасской областях, один - по ст. 212-23 (Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня...) Кодекса Украины об административных правонарушениях - в Харьковской области.

"В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса...Все участки закрылись вовремя, начался процесс подсчета голосов. Полицейские продолжают нести службу возле участков и будут сопровождать членов комиссий и избирательную документацию в ТИК и ОИК", - подытожили в Нацполиции.

Выборы в Украине

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Украине проходило голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в округе №184 (центр - г. Новая Каховка на Херсонщине и в округе №197 (центр - г. Золотоноша) на Черкасщине.

А также в 9 регионах внеочередно избирали сельского, поселкового и городского председателей и в 14 - прошли промежуточные выборы депутатов местных советов.

Автор: Тамара Отовская