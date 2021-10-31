За Терехова, по данным экзит-полла, проголосовали 53,8% харьковчан.

После закрытия избирательных участков в Харькове объявлены результаты экзит-полла, который был проведен сегодня совместными усилиями компаний "Нью Имидж Маркетинг Групп", "Хьюмен Ресерч" и Харьковской социологической сетью по заказу Комитета избирателей Украины.

Выборы мэра Харькова: данные экзит-полла

Игорь Терехов побеждает – за него проголосовали 53,8% харьковчан;

побеждает – за него проголосовали харьковчан; за Михаила Добкина отдали голос 24,5% избирателей;

отдали голос избирателей; замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7% .

Метод опроса – имитация голосования, т.е., анонимное заполнение анкет респондентами. После заполнения респонденты самостоятельно клали анкету в ящик, который имитировал урну для голосования.

Количество опрошенных – 7490.

В случае, если один из кандидатов в мэры Харькова набирает в первом туре 50% + 1 голос, он автоматически объявляется победителем выборов. Второй тур в таком случае не проводится.

Другие кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

Выборы мэра Харькова

В Харькове в воскресенье, 31 октября, проходят внеочередные выборы городского головы. На пост мэра города претендуют 10 кандидатов.

Внеочередные выборы назначены в связи со смертью в декабре 2020 года мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Автор: Ольга Робейко