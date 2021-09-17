Только из "ДНР" предусмотрен выезд в Ростовскую область 12 поездов и 800 автобусов.

В пятницу, 17 сентября, в России стартовали выборы в Госдуму РФ, на которые незаконно тащат и жителей оккупированных территорий Украины.

Как сообщается в Telegram-канале "Крыминформ", по состоянию на 8:00 в оккупированном Крыму незаконно открылись более 1,1 тысячи "избирательных участков". Они будут незаконно работать с 8:00 до 20:00 ежедневно 17, 18 и 19 сентября. При этом система видеонаблюдения установлена не на всех участках.

Так называемым "избирателям" раздадут два "бюллетеня": синие – для "голосования" по партийным спискам и зеленые - по так называемому "одномандатному округу".

Жители отдельных районов Феодосии, Ялты, села Уютное получат также "бюллетени для голосования на довыборах депутатов в местные советы".

На выборах в Госдуму, которые незаконно проводятся в оккупированном Крыму, представлены 14 партий. Они размещены в бюллетенях в порядке, определенном жеребьевкой.

По "одномандатным округам", которых в Крыму три (Симферопольский, Евпаторийский и Керченский), выдвинуты по девять "кандидатов".

Как сообщает в сепаратистском Telegram-канале PRO_ Республику. "Избиратели", жителей так называемой "ДНР" с 6:00 повезли на автобусах "голосовать" на избирательные участки в Ростовскую область.

"В течение трех дней для тех, кто хочет лично опустить "бюллетень в избирательный ящик" - из "ДНР" в Россию отправляются 12 поездов и 800 автобусов", - говорится в сообщении.

Подвоз жителей из "ЛНР" в Ростовскую область проводится подобным образом.

Ранее ЦИК РФ одобрил привлечение жителей ОРДЛО с российскими паспортами к электронному голосованию на парламентских выборах в РФ, которые состоятся 17-19 сентября 2021 года.

МИД Украины призвал Россию отменить решение и выразил решительный протест действиям оккупантов.

По данным СМИ, подконтрольные Кремлю боевики проводят активную кампанию по регистрации жителей на портале "Госуслуг". Кроме того, оккупанты планируют организовать подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

8 сентября Верховная Рада призвала мировое сообщество предостеречь РФ от проведения выборов в Крыму и на Донбассе.

Российские паспорта начали раздавать жителям ОРДЛО весной 2019 года после соответствующего указа Путина. Мир не признает их легитимности.

Автор: Денис Прядко