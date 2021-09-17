Алексей Арестович отметил, что такие действия это "грубое нарушение международного и национального права Украины".

Привлечение населения временно оккупированных Россией территорий Украины к выборам Государственной Думы Российской Федерации - это практически отмена Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Он отметил, что такие действия это "грубое нарушение международного и национального права Украины и практически отмена Минских соглашений с российской стороны".

По его словам, потому что невозможно представить еще какой-то процесс, который бы так разрушал Минские соглашения, чем "проведение выборов в российскую Думу, любых выборов в российские органы власти".

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Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что выборы в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированном Крыму, которые состоятся в сентябре, поставят под сомнение российский избирательный процесс.

Также МИД призывает РФ отменить решение о привлечении населения оккупированного Донбасса к участию в выборах в Госдуму.

Автор: Надя Пришляк