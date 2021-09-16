В то же время в МИД Украины отмечают, что организация Россией голосования на украинских временно оккупированных территориях поставит под сомнение легитимность всего российского избирательного процесса.

В Киеве посольство Российской Федерации откроет участок для выборов в Государственную думу Федерального Собрания РФ, которые состоятся 19 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Избирательные участки будут открыты. Это будет точно в посольстве Российской Федерации в Киеве", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что выборы в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированном Крыму, которые состоятся в сентябре, поставят под сомнение российский избирательный процесс.

Читайте такжеКулеба: ООН по политическим причинам проигнорировала саммит Крымской платформы"Выборы в Госдуму РФ во временно оккупированных Крыму и Донбассе будут нелегитимными, а их результаты - юридически ничтожными. Более того: организация Россией голосования на украинских временно оккупированных территориях поставит под сомнение легитимность всего российского избирательного процесса", - подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Также МИД призывает РФ отменить решение о привлечении населения оккупированного Донбасса к участию в выборах в Госдуму.

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Автор: Виталий Саенко