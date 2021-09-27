За места в Бундестаге соревнуются 47 партий.

Украина рассчитывает, что в Бундестаге будет сформирована благоприятная для развития украинско-немецких отношений коалиция.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "ТСН. Итоги недели".

По его словам, Украина еще до выборов проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ.

"Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из тех политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам", - сказал Кулеба.

Читайте такжеВыборы в Германии: появились первые результаты экзит-половОн отметил, что в Германии необходимо проводить долгосрочную работу, чтобы достичь положительных результатов.

"Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. Из тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинско-немецких отношений", - сказал Кулеба.

Выборы в немецкий парламент проходят по смешанной системе. За места в Бундестаге соревнуются 47 партий.

В нынешнем составе Бундестага - 709 депутатов, что является рекордным количеством. Определенное законом минимальное количество мандатов - 598.

Избирательные участки во время голосования на выборах в Бундестаг работали 26 сентября с 8:00 утра. В общем около 60,4 миллиона граждан Германии имели право проголосовать на этих выборах, из них примерно 2,8 миллиона - впервые.

Автор: Людмила Жерновская