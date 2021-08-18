Один из депутатов Бундестага заявил, что если Apple не откажется от этой идеи, то рискует лишиться доступа на многие крупные рынки мира.

Глава комитета по цифровым технологиям парламента Германии Мануэль Хоферлин написал письмо гендиректору Apple Тиму Куку, в котором призвал компанию отказаться от планов начать сканировать устройства пользователей, чтобы бороться с сексуальным насилием над детьми.

По мнению Хоферлина, программа сканирования станет "величайшим оружием слежки в истории", пишет Heise Online.

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В начале августа Apple анонсировала планы использования специального программного обеспечения, которое призвано находить в iPhone и iPad, проданных в США, материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми. Компания объяснила, что фотографии, выгружаемые в iCloud, будут хешироваться (преобразовываться в последовательность символов, из которой нельзя восстановить исходные данные), а хеши — сверяться с базой данных уже выявленной детской порнографии. Если программа обнаружит такие материалы, информация будет передана для проверки сотрудникам Apple. Если проверка подтвердит наличие таких материалов на iPhone, учетная запись пользователя будет заблокирована, а информация — передана в Национальный центр США по поиску пропавших детей и противодействию насилию над ними. Apple сообщала, что программа будет установлена ближе к концу 2021 года при обновлениях iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey.

Член Бундестага, обращаясь к Тиму Куку, заметил, что Apple встает "на опасный путь", который ведет к подрыву "безопасного и конфиденциального" общения людей и "предсказуемым последствиям" для самой компании. Хоферлин заявил, что если Apple не откажется от этой идеи, то рискует лишиться доступа на многие крупные рынки мира.

Перед этим более 4,4 тыс. частных лиц и организаций подписали обращение к Apple с призывом отказаться от планов внедрить сканирование iPhone и iPad на предмет детской порнографии. В письме указано, что намерения компании подрывают меры по обеспечению конфиденциальности всех пользователей продукции Apple. В числе подписавшихся — Фонд свободы прессы (FPF), Нью-Йоркская публичная библиотека.

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Автор: Ирина Погорелая