На выборах в Германии каждый голос имеет значение, отметил президент государства.

В демократической федеративной республике Германии в воскресенье, 26 сентября, проходят парламентские выборы – граждане государства избирают новый состав Бундестага.

Как сообщает Deutsche Welle около 60,4 млн граждан Германии имеют право проголосовать на этих выборах, из них примерно 2,8 млн – впервые.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер перед открытием участков призвал сограждан к участию в выборах, подчеркнув, что "каждый голос имеет значение".

Читайте такжеВ Германии хотят ограничить срок полномочий канцлераНапомним, выборы в Германии 2021 проходят по смешанной системе. За места в Бундестаге соревнуются 47 партий.

Действующий канцлер страны Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.

Ранее появились прогнозы, что количество депутатов в следующем парламенте снова вырастет.

В нынешнем составе Бундестага – 709 депутатов, что является рекордным количеством. Определенное законом минимальное количество мандатов – 598.

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Автор: Инна Андалицкая