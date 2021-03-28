Остальные кандидаты в народные депутаты в этом округе набрали менее 4% голосов.

По итогам промежуточных выборов в Верховную Раду в округе № 87 (Ивано-Франковская область) лидирует Александр Шевченко от партии "За майбутнє", за которого проголосовали 32,4% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по состоянию на 18:00, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Вторым идет представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский - ему отдали свои голоса 31,6% избирателей.

На третьем месте сейчас оказался кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк (29,4%).

Остальные кандидаты в народные депутаты в этом округе набрали менее 4% голосов.

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Как проводился экзит-пол на Ивано-Франковщине

Экзит-пол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Респонденты на участках отбирались в соответствии с шагом, который был неизменным в течение всего дня выборов.

Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%. Количество результативных интервью - 3892.

Промежуточные выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области.

На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Андреевич был избран на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Выборы в 87 округе состоялись 28 марта. В этом округе от партии "За майбутнє" баллотировался Александр Шевченко, от партии "Свобода" – экс-заместитель главы Верховной Рады Руслан Кошулинский.

11 февраля съезд партии "СН" выдвинул Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87, а 23 февраля ЦИК официально зарегистрировала Василия Вирастюка от партии "Слуга народа" кандидатом в нардепы.

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Автор: Александр Топчий