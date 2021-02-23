Сегодня было зарегистрировано еще 9 кандидатов в народные депутаты в округах №50 и №87.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Вирастюка от партии "Слуга народа" кандидатом в народные депутаты на промежуточных парламентских выборах в Верховную Раду в округе №87 (Ивано-Франковская область).

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Как передает корреспондент УНИАН, кроме Вирастюка, кандидатами в этом округе также зарегистрирован Юрий Голиней от партии "Всеукраинское объединение "Платформа общин" и Иосиф Резеш от "КМКС" Партии венгров Украины.

В избирательном округе №50 (Донецкая область) кандидатами зарегистрированы Иштван Добша ("КМКС" Партии венгров Украины), Людмила Дорошенко ("Будущее страны"), а также Александр Груздев, Сергей Звагольский, Богдан Мироненко, Александр Тамбулатов, Юрий Третьяк как самовыдвиженцы.

Промежуточные выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области.

На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Андреевич был избран на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

11 февраля съезд партии "СН" выдвинул Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87.

Выборы в округе состоятся 28 марта. В этом округе от партии "Европейская солидарность" будет баллотироваться волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая), которую обвиняли в угрозах в адрес президента Зеленского. Также в 87-м округе от партии "За будущее" будет баллотироваться Александр Шевченко, от партии "Свобода" - экс-заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский.

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Автор: Антонина Доломанжи