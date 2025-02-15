По словам канцлера Германии, в мире больше не должно быть места фашизму, расизму и агрессивной войне.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время переговоров ничего не должно быть об Украине без Украины. Об этом он сказал во время выступления во второй день Мюнхенской конференции.

"Как сторонники демократии мы стоим на стороне Украины. Поэтому я рад, что в США подтвердили нашу общую цель сохранить независимость и суверенитет Украины. Мы не согласимся на любое решение, которое приведет к разделению европейской и американской безопасности. От этого выиграет только один человек - президент Путин", - подчеркнул Шольц.

По его словам, в мире больше не должно быть места фашизму, расизму и агрессивной войне. Кроме того, канцлер Германии отреагировал на вчерашнее выступление вице-президента США Джея Ди Венса:

Видео дня

"Мы не принимаем, когда посторонние будут вмешиваться в наши выборы и в нашу демократию. Это недопустимо, особенно среди союзников и друзей. Мы решительно это отвергаем. Мы сами будем решать, что происходит с нашей демократией".

Шольц добавил, что Украина после войны должна получить гарантии, которые предотвратили бы новое российское вторжение, поэтому это потребует поддержки Европы. По его словам, Берлин сможет и в дальнейшем поддерживать Украину. В то же время он предложил снять "долговой тормоз", который мешает увеличивать военную помощь Украине и расходы на Бундесвер.

Германия и Украина - последние новости

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц обратился к парламенту Германии в связи с мировыми событиями последних 24 часов и заявлениями США относительно войны в Украине. В частности канцлер призвал правительство принять резолюцию о чрезвычайной ситуации. По его словам, "совершенно понятно, что победа России или крах Украины не приведет к миру, а наоборот".

Также опрос показал, что более 60% немцев поддерживают предоставление военной помощи для Украины. Известно, что 27% опрошенных выступают за увеличение военной помощи для Украины от Германии, еще 40% считают, что Германия должна продолжать поддерживать государство, на которое напала РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: