На Мюнхенскую конференцию представители России не могут попасть без аккредитации.

На Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля, не аккредитовали ни одного представителя России, заявил председатель этой конференции Кристоф Хойсген. По его словам, к заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что на этом мероприятии планируются переговоры "высокопоставленных" представителей США, Украины и России, следует относиться "с осторожностью".

"Без аккредитации сюда не попасть", - сказал он, передает Bild.

Кроме того, федеральное правительство Германии не выдавало представителям РФ соответствующие визы, подчеркнул Хойсген.

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Кроме того, по словам Хойсгена, федеральное правительство Германии не выдавало соответствующие визы представителям российских властей.

Другие новости о Мюнхенской конференции

Ранее УНИАН сообщал, что Вэнс отказался встречаться с Шольцем в Германии. Отсутствие в планах Венса встречи с Шольцем в Мюнхене выглядит показательно, учитывая то, что Германия является страной-хозяйкой мероприятия.

Кроме того, стало известно, что самолет с Рубио, который направлялся в Мюнхен, экстренно сел в Вашингтоне. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс подтвердила инцидент и отметила, что Рубио "намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток отдельным самолетом".

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