Война должна закончится подписанием гарантий безопасности для Украины в многостороннем формате, чтобы Кремль был юридически обязан не только Украине.

Украина оказалась в войне с Россией "один на один", поэтому во время переговоров основной задачей было найти такую формулу безопасности, которая сможет существовать долгое время.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы в войне с РФ один на один. Наши надежды, что кто-то будет стоять рядом, оказались иллюзиями. Потому ключевым на переговорах для нас было найти формулу безопасности Украины на долгие-долгие годы. Юридическую формулу, которая позволит нам получить другие страны, которые будут нам обеспечивать гарантии безопасности. Поэтому ключевое в том, как должна закончиться эта война - подписание гарантий безопасности для Украины", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что любой договор с Россией всегда может трактоваться неоднозначно, и Кремль его может нарушить.

"Мы не хотели подписывать двустороннее с Россией соглашение о мире, потому что Россия - я деликатно скажу - специфическая страна, любой подписанный документ с которой всегда может трактоваться неоднозначно, и они всегда могут его нарушить. Но в многостороннем формате мы хотели, чтобы Россия была среди гарантов - чтобы она была юридически обязана не только Украине, но и перед другими странами-гарантами", - добавил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля около 5:00 утра Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины в войне с Россией приемлема только победа, но Киев не пойдет ради мира на территориальные уступки агрессору.

Глава государства подчеркнул, что ожидает от ведущих стран мира обязательств в отношении безопасности Украины, а также выразил убеждение, что Украина способна сделать НАТО намного сильнее.

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