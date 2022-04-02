Украинцы не примут никакого исхода в войне, кроме победы, заявил президент.

Для Украины в войне с Россией приемлема только победа, но Киев не пойдет ради мира на территориальные уступки агрессору.

Об этом в интервью американскому телеканалу FoxNews заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Победа правды - это победа Украины и украинцев. Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не примет никакого исхода", - говорит глава государства.

Отвечая на вопрос о возможности уступить некоторые украинский территории России ради подписания мирного соглашения, Зеленский сказал:

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается".

Он подчеркнул, что ожидает от ведущих стран мира обязательств в отношении безопасности Украины, а также выразил убеждение, что Украина способна сделать НАТО намного сильнее.

"Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО… Мы дополнение, мы локомотив. Думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента", - говорит президент.

Накануне Зеленский указал два направления, где ждать новых ударов России.

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