Михаил Подоляк отметил, что с каждым днем "территория РФ" становится меньше.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему в Кремле все еще не озвучили "новые границы" Российской Федерации. Причина в успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

"Путинская РФ все больше напоминает метавселенную "Палата №6": виртуальные территории, вымышленные победы, несуществующие враги", - говорится в сообщении.

Видео дня

При этом он отметил, что в Москве не озвучивают "новые границы", потому что "территория РФ" с каждым днем становится меньше благодаря успешной деоккупации территорий Украины.

Ранее сообщалось, что в Кремле не могут определиться с "границами" временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

"Хотя частично уже прояснение наступило, я вам скажу менее юридическим языком: "ЛНР", "ДНР" границы 2014 года, Херсон и Запорожье за границами мы продолжим совещаться с населением этих областей", - заявил официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские "референдумы" в Украине - что известно

Россияне 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных россиянами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые показала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, ЕС и США объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

2 октября стало известно, что Конституционный суд РФ поддержал присвоение оккупированных территорий Украины - "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. Уже назначены "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

Вас также могут заинтересовать новости: