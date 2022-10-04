Работа над санкциями продолжается и, по заверениям европейской стороны, должна быть завершена к началу неформального саммита ЕС, который запланирован на 7 октября.

В Офисе президента Украины рассказали, что будет предусматривать 8-й пакет санкций Евросоюза против РФ.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

"На сегодня продолжается работа среди государств-членов ЕС по согласованию 8-го пакета санкций. Туда войдет ряд таких важных для Украины позиций, как индивидуальные санкции против тех лиц, которые организовывали незаконные референдумы на части оккупированных территорий Украины. Безусловно, каждый из них получит свою порцию персональных санкций", - отметил он.

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По словам Жовквы, до сих пор продолжаются переговоры по ограничению цен на нефть и очень важно, что эта санкция войдет в 8-й пакет.

"А также идут переговоры по расширению запрета на импорт из России ряда товаров. Эти ограничения будут составлять сумму до 7 млрд евро. И очень важно, что будет также санкция на запрет занимать должности в наблюдательных советах российских государственных компаний для граждан стран ЕС", - сказал зампред ОП.

Он также отметил, что Украина хочет видеть в этом пакете санкций дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT, в частности, "Газпромбанка", запрет вхождения в российских портов европейских судов и запрет на въезд для российских граждан.

"То есть отмена возможности въезда большинства, если не всем категориям граждан России в ЕС", - уточнил он.

Жовква добавил, что работа над санкциями продолжается и, по заверениям европейской стороны, должна быть завершена до начала неформального саммита ЕС, который запланирован на 7 октября.

Санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны-члены ЕС ввести конкретные меры, которые ударят по экономике России в ответ на проведение незаконных "референдумов" на оккупированных украинских территориях.

Глава МИД Украины подчеркнул, что персональные ограничения и "косметические" меры будут недостаточным ответом международного сообщества на такие псевдореферендумы.

Как известно, 23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к России.

30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

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