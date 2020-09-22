Россия с официальной просьбой восстановить воду в Крым к украинским властям еще не обращалась.

Чтобы поднять вопрос возобновления водоснабжения в Крым, Россия должна обратиться к властям Украины как страна-оккупант, в соответствии с гуманитарным правом.

Об этом в интервью Крым. Реалии сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Он также отметил, что РФ еще не шла на такой шаг, зато всегда прибегала к истерике.

«Они должны обратиться к Украине с официальной просьбой, а не угрозами или истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодня страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы», – сказал Кислица.

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Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ стартовал первый этап ограничения подачи воды. С 2 сентября ввели второй этап ограничений – установили почасовой график подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

С 23 сентября ограничительные меры подачи воды вводятся в Алуште, Партените и Малом Маяке.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Яна Ставская