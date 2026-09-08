'Было несколько неплохих идей': Зеленский раскрыл, с чем Кушнер и Виткофф приехали в Киев

Пока неизвестно, удастся ли обеспечить их эффективность.

Было несколько очень неплохих новых идей, которые привезли переговорщики из Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о том, какие новые идеи привезли переговорщики из Штатов и что это за "пакет мира", о котором говорил представитель президента США Джаред Кушнер.

"Что касается пакета мира, о котором говорил Кушнер, и новых идей, скажу откровенно, действительно, пара идей была очень неплохих, достойных. Получится ли их актуализировать и сделать действенными, получится ли результат, я пока не знаю", – отметил он.

В то же время глава государства подчеркнул, что то, что "мы поработаем и проработаем детали, наше видение, нашу реакцию на эти идеи – факт".

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"Я не могу сейчас так свободно озвучивать эти идеи в медиапространстве, потому что мы договорились с американцами: сначала мы поработаем над этим, а уже потом будем об этом сообщать", – сказал Зеленский.

Результаты переговоров с американцами

Как сообщал УНИАН, 6 сентября американские посланники Стив Виткофф и Кушнер прибыли в Киев после более чем часовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Издание Le Monde отметило, что после нескольких часов переговоров в Киеве о каком-либо дипломатическом прорыве объявлено не было.

В то же время Виткофф и Кушнер сообщили о новой готовности России к переговорам после выборов в Государственную думу России 18–20 сентября.

По мнению BBC, переговоры американских посланников с Зеленским стали символическим шагом в дипломатическом процессе, но не продемонстрировали сближения позиций Киева и Москвы.

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