'Было несколько неплохих идей': Зеленский раскрыл, с чем Кушнер и Виткофф приехали в Киев

Было несколько очень неплохих новых идей, которые привезли переговорщики из Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о том, какие новые идеи привезли переговорщики из Штатов и что это за "пакет мира", о котором говорил представитель президента США Джаред Кушнер.
"Что касается пакета мира, о котором говорил Кушнер, и новых идей, скажу откровенно, действительно, пара идей была очень неплохих, достойных. Получится ли их актуализировать и сделать действенными, получится ли результат, я пока не знаю", – отметил он.
В то же время глава государства подчеркнул, что то, что "мы поработаем и проработаем детали, наше видение, нашу реакцию на эти идеи – факт".
"Я не могу сейчас так свободно озвучивать эти идеи в медиапространстве, потому что мы договорились с американцами: сначала мы поработаем над этим, а уже потом будем об этом сообщать", – сказал Зеленский.
Результаты переговоров с американцами
Как сообщал УНИАН, 6 сентября американские посланники Стив Виткофф и Кушнер прибыли в Киев после более чем часовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Издание Le Monde отметило, что после нескольких часов переговоров в Киеве о каком-либо дипломатическом прорыве объявлено не было.
В то же время Виткофф и Кушнер сообщили о новой готовности России к переговорам после выборов в Государственную думу России 18–20 сентября.
По мнению BBC, переговоры американских посланников с Зеленским стали символическим шагом в дипломатическом процессе, но не продемонстрировали сближения позиций Киева и Москвы.