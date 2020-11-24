13 ноября политические советники глав государств «нормандского формата» решили продолжить отрабатывать конкретные механизмы координации и даже их письменно фиксировать.

В рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы сегодня обсуждали действенность координационного механизма, который применяется в случае нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Facebook.

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«Подгруппа по безопасности подтвердила действенность координационного механизма, который применяется в случае нарушения режима прекращения огня. И (украинская) делегация напомнила российской стороне, что 13 ноября политические советники глав государств «нормандского формата» решили продолжить отрабатывать конкретные механизмы координации и даже их письменно фиксировать», - говорится в сообщении.

Как отметили в украинской делегации, именно такой 13 ноября была позиция заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака.

«Но, видимо, его помощники забыли довести ее до непосредственных исполнителей. После этого напоминания процесс обсуждения оживился», - заявила украинская делегация.

Отдельно сказано, что в экономической рабочей подгруппе «представители «Ощадбанка» заявили о готовности продлить срок действия электронных карт, у которых он закончился, еще на три месяца».

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Автор: Виталий Саенко