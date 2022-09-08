Это урок состоит из одного пункта: "Никогда не смотреть в сторону границы с Украиной".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас на фронте Россия получает идеальный урок истории в режиме реального времени.

Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

"Сейчас на разных направлениях, включая Харьковское, Россия получает идеальный урок истории в режиме реального времени", – отметил он.

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Советник руководителя ОП подчеркнул, что этот урок должен отпечататься у следующих поколений на уровне безусловного рефлекса.

"Он состоит из одного пункта: Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда...", – подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в Харьковской области украинские защитники освобождены от оккупантов более 20 населенных пунктов.

Всего украинские Силы обороны на Харьковском и Южнобугском направлениях освободили территорию площадью более 700 квадратных километров.

Также украинские защитники продвинулись на Славянском и Краматорском направлениях. В частности, освобожден населенный пункт Озерное на Славянском направлении.

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