Ранее журналисты писали книги об операциях американского ЦРУ, британского МИ-6 или израильского Моссада.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что об операциях Главного управления разведки Министерства обороны Украины будут снимать фильмы.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Ранее журналисты писали книги об операциях ЦРУ, МИ-6 или Моссада. Уже завтра будут писать книги и снимать фильмы об операциях украинского ГУР МО. Они всегда на шаг впереди. Они в курсе планов врага. Они - страшный сон оккупантов. С Днем военной разведки", - написал Подоляк.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский постановил ежегодно 7 сентября отмечать День военной разведки Украины. Также Верховный Главнокомандующий поздравил разведчиков с их профессиональным праздником.

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