Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что об операциях Главного управления разведки Министерства обороны Украины будут снимать фильмы.
Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.
"Ранее журналисты писали книги об операциях ЦРУ, МИ-6 или Моссада. Уже завтра будут писать книги и снимать фильмы об операциях украинского ГУР МО. Они всегда на шаг впереди. Они в курсе планов врага. Они - страшный сон оккупантов. С Днем военной разведки", - написал Подоляк.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский постановил ежегодно 7 сентября отмечать День военной разведки Украины. Также Верховный Главнокомандующий поздравил разведчиков с их профессиональным праздником.