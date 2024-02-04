Обновленную версию могут рассмотреть уже на следующей неделе.

Обновленную версию законопроекта о мобилизации могут рассмотреть на профильном комитете уже на следующей неделе, хоть там есть дискуссионные нормы.

Об этом сказал народный депутат, заместитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

"У нас есть такие планы - рассмотреть этот законопроект на следующей неделе", - сказал он.

Нардеп уточнил, что речь идет о рассмотрении на заседании комитета, куда планируют пригласить представителей Министерства обороны, которые являются авторами законопроекта, потому что есть вопросы даже к его обновленной версии.

Он отметил, положительно то, что в нем убрали норму о возможности мобилизации людей с инвалидностью третьей группы. Но в то же время есть норма о том, что могут быть мобилизованы те, кто занимается людьми с инвалидностью.

По его словам, также есть вопрос о получении повестки через электронные кабинеты для военнообязанных.

"Опять же, убрали повестки по электронной почте, но добавили повестки теперь в электронном кабинете. Чисто технически мы хотим услышать от Министерства обороны, как это будет выглядеть, потому что не все люди могут или имеют доступ и к интернету, имеют смартфоны. То есть как это практически будет выглядеть", - сказал Чернев.

По его словам, есть вопросы по поводу лишения, в частности, права получать консульские услуги, если человек не встал на учет за границей.

"Хочется услышать позицию Министерства иностранных дел, во-первых, справятся ли консульские наши отделы с такими задачами. А, во-вторых, действительно ли это даст какие-то результаты, действительно ли люди из-за этого вернутся, а не наоборот - мы их потеряем навсегда", - сказал нардеп.

Чернев отметил, что комитету по нацбезопасности нужно не много времени для ознакомления с законопроектом, потому что предыдущий законопроект очень основательно был проработан, поэтому "пройдемся по тому, что было изменено по сравнению с первой редакцией". "Надеюсь, что за одно-два заседания мы пройдем этот вопрос, а дальше уже будем принимать решение, что рекомендовать сессионному залу - или принимать его в первом, или возможно, если будут альтернативные законопроекты, доработать его и сделать комитетский законопроект и выносить в сессионный зал", - сказал нардеп. Он считает, что на следующей неделе комитет "этот законопроект пройдет", то есть он будет рассмотрен.

Что говорят в Раде об обновленной мобилизации

Ранее начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк отметил, что Верховная Рада должна как можно быстрее принять обновленный законопроект о мобилизации, который соответствует требованиям времени.

По его словам, обсуждение законопроекта в демократическом государстве - это абсолютно нормальный процесс, но в условиях войны на это нет столько времени.

По его словам, законопроект является достаточно действенным для пополнения и усиления Вооруженных сил. Он содержит ключевую норму о длительности срока службы - 36 месяцев.

Речь идет об обновленной версии законопроекта о мобилизации, которую 30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду. Предыдущий законопроект, внесенный в декабре, правительство отозвало из-за серьезной критики его в парламенте и обществе.

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