По словам Павлюка, обновленный законопроект о мобилизации является достаточно действенным для пополнения и усиления Вооруженных сил.

Верховная Рада должна как можно быстрее принять обновленный законопроект о мобилизации, он соответствует требованиям времени. Об этом заявил начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк.

"Обсуждение законопроекта в демократическом государстве – это абсолютно нормальный процесс. Другое дело, что идет война, и у нас нет много времени. Поэтому очень хотелось, чтобы как можно быстрее мы начали двигаться, чтобы было голосование за законопроект", – подчеркнул он в эфире телеканала "Мы-Украина".

По его словам, обновленный законопроект о мобилизации является достаточно действенным для пополнения и усиления Вооруженных сил. Представитель Минобороны подчеркнул, что этот документ соответствует требованиям времени и является очень важным.

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"Он содержит ключевую норму об определенности срока службы, об этих 36 месяцах. Потому что вы не можете бежать неопределенную дистанцию. (...) Неопределенную дистанцию бежать чрезвычайно трудно. Мы прекрасно осознаем, что это один из важных факторов приобщения человека к войску – на сколько я иду в войско. Эта определенность является очень важной, и законопроект также имеет другие нормы, которые позволят эту определенность обеспечить, сделав сам механизм мобилизации более эффективным, понятным и прозрачным", – констатировал Павлюк.

Законопроект о мобилизации: основные положения

30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В документе предложили ряд нововведений, в частности – снижение предела призывного возраста с 27 до 25 лет.

Если законопроект примут, в Украине отменят срочную службу. Вместо нее для людей в возрасте от 18 до 24 лет введут обязательную базовую военную подготовку. Продлится она максимум 5 месяцев.

Кроме того, после мобилизации все граждане будут проходить обязательную военную подготовку сроком в 2-3 месяца. Человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации.

Новым законопроектом также предлагается разрешить военнообязанным переезжать в другие города без разрешения ТЦК. После переезда нужно будет встать на учет по новому адресу.

В то же время для уклонистов будут ограничения – временное ограничение в праве на выезд за пределы Украины, временное ограничение физического лица в праве управления транспортным средством и тому подобное.

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