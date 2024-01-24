Человек не может называть себя мужчиной и игнорировать ужас, который совершили войска РФ в Буче, Ирпене, Бородянке, акцентировал он.

Командир разведгруппы ГУР с позывным "Саба" поддержал расширение мобилизации. Он акцентировал: если руководство Украины решило увеличить штат демобилизованных именно таким образом, то это решение нельзя подвергать сомнениям.

По словам военного, мужчина не может оставаться в стороне от войны, которая продолжается в Украине с 2014 года - игнорировать "ужас", произошедший с Ирпенем, Бучей, Бородянкой и другими городами-жертвами войск РФ.

"Как человек может называть себя мужчиной и стоять в стороне от этой проблемы? Сколько мы уже достойных сыновей Украины похоронили! А кто-то сидит и считает, что он тут будет полезнее. Есть люди, у которых голова для этого создана, и они на тех должностях решают. Вот мое мнение: если руководство этой страны решило, что нужно расширить штат демобилизованных, то так и есть. Разве может быть по-другому?",- акцентировал он "Укринформ".

По словам "Саба", Украина имеет прямого врага - Россию, поэтому обязанность каждого мужчины что-то сделать для защиты собственной женщины, ребенка, мамы. По его словам, всегда в жизни человек может найти себе оправдание, чтобы не делать то, что на самом деле может. Однако в этом случае есть вопрос, заявляет командир: "Если вы не готовы что-то делать для ее защиты (Украины - УНИАН), для защиты своих женщин, детей, матерей, то кто тогда вы?"

Он, как командир ГУР, имеет доверие к властям Украины и считает, что каждый там занимает свое место. "Как я могу не доверять людям, которые уже так долго сдерживают российскую агрессию?",- заявил "Саба".

Военный считает, что те, кто распространяет слухи о том, что Украине нечем воевать, обладают в жизни лишним временем. Командир ГУР напомнил, что в России людей сажают за меньшие вещи - за смешные высказывания, проявление собственного мнения.

"А в Украине они себе смеют во время войны говорить что-то?",- сказал "Саба".

В то же время боец ГУР резко высказался о необходимости мобилизации женщин в армию. По его мнению, это нежные и хрупкие существа, которых не хочется видеть на передовой. "Если это женщина в больнице, в госпитале, если это женщина в штабе, где-то подальше от места активных боевых действий, то да, это хорошо", - указал он.

Лучший возраст "от 18" - генерал высказался о мобилизации

По мнению генерал-майора запаса Вооруженных сил Украины Сергея Кривоноса, призывной возраст в Украине следует снизить до 18 лет. Именно с этого возраста и до 25 лет - мужчины лучшие воины, указал Кривонос.

Он акцентировал, что говорит об этом из собственного 30-летнего опыта службы в составе ССО. По словам Кривоноса, следует реально смотреть на такие вещи, как мобилизация, если украинская нация действительно хочет выжить на уровне государства.

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