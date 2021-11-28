Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

Североатлантический Альянс призвал Россию к деэскалации ситуации у границ с Украиной.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс и ЕС очень беспокоит усиление российского присутствия вблизи границ Украины.

"Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации. Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать Украине политическую и практическую поддержку", - сказал он.

Читайте такжеУкраина не допустит "кровавого сафари для россиян" на Донбассе - КулебаГенсек отметил, что на границе можно увидеть необычную концентрацию российских сил.

"Мы видим тяжелое вооружение, мы видим бронетанковые войска, мы видим артиллерию, мы видим боевые танки, мы видим дроны, мы видим также системы радиоэлектронной борьбы, а затем мы видим десятки тысяч боеспособных солдат. Таким образом, послание России состоит в том, что они должны снизить эскалацию, снизить напряженность и быть прозрачными. Мы также отправляем сообщение в Москву о том, что, если они решат применить силу, то, конечно, будут последствия", - подчеркнул Столтенберг.

Скопление российских войск на границе с Украиной

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Автор: Людмила Жерновская