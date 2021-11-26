Генсек НАТО пообещал, что Украина не останется без военной поддержки.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поднял вопрос защиты Украины в случае прямой угрозы со стороны РФ. По его словам, принципы коллективной обороны не распространяются на страну, но альянс ее поддерживает.

Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции.

"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает эту страну", — заявил генсек.

Читайте также"Они на нашей стороне": Зеленский ответил, какие страны поддержат Украину в случае нападения РФПринцип коллективной обороны является основой основ договора об создаании НАТО. Он заключается в том, что нападение на государство-члена НАТО расценивается как нападение на все НАТО.

Принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора. Впервые она была введена после террористического нападения 11 сентября в США.

НАТО несколько раз прибегала к мерам коллективной обороны и имеет постоянные силы на дежурстве, которые непрерывно обеспечивают коллективную оборону.

Скопление российских войск на границе с Украиной

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

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Автор: Марта Гичко