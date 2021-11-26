С такими словами президент обратился ко всем русскоязычным.

Президент Владимир Зеленский считает, что у украинцев в голове нет идеи нападать на Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

Зеленский обратился на русском языке ко всем русскоязычным, чтобы отреагировать на ложную риторику в информационном пространстве о том, что украинцы якобы начинают эскалацию.

"Я по-русски хочу им сказать, что Украина не нападала никогда на Россию. Это очень важно слышать. Да у нас в голове такого нет, у людей", - заявил Зеленский.

"Я хочу сказать, что когда они говорят "эскалация возле границ с Россией", - это плохая история, плохая риторика. Потому что это не граница, а контактная линия между Украиной и оккупированной Украиной. Хочу обратить внимание на эту риторику, очень опасную, и русские, пускай, обратят внимание. Это не Россия - контактная линия, это временно оккупированная Украина (которая находится под контролем незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых Россией боевиков - УНИАН)", - отметил Зеленский.

Президент сказал, что ему не нравится, когда распространяются ложные сообщения, под которые в России ищут фундамент для оправдания возможного вторжения в Украину, поскольку якобы со стороны украинцев начинается эскалация.

Читайте также"30 вопросов президенту Украины": Зеленский поделился впечатлениями от пресс-марафона (видео)"Это сигнал, которому где-то пару недель - украинцы начинают эскалацию. Мне эта история не очень нравится, потому что они ищут для себя, так сказать, фундамент, чтобы потом сказать почему... Потому что история защиты того или иного населения - мы эту историю прошли", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова утверждала, что отчеты СММ ОБСЕ якобы свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе Гранитного и Старомарьевки. Она обвинила украинские власти в нагнетании напряженности на Донбассе, часть которого оккупирована российскими войсками.

В МИД Украины обвинили РФ в попытке создать информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.

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Автор: Виталий Саенко