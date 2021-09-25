Ключевая цель стрелка заключалась в остановке автомобиля путем нейтрализации водителя.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявляет, что в МВД предлагали всем желающим провести следственный эксперимент с боевыми патронами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Енин сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я искренне рад, что нам уже, к счастью, не приходится доказывать никому и ничего, что это была якобы инсинуация. И на наше предложение, которое звучало буквально в первые дни, что мы готовы провести соответствующий следственный эксперимент, и все желающие могут испытать на себе поездку в таком авто и стрельбу с применением реальных патронов, - ни один так и не вызывался", - отметил Енин.

Он подчеркнул, что исключительно "благодаря каким-то счастливым мгновениям это покушение не удалось".

Енин добавил, что ключевая цель стрелка заключалась в остановке автомобиля путем нейтрализации водителя.

"Безусловно, мы имели дело с профессионалом", - заявил он.

По его словам, нападавший находился в засаде и в течение четырех секунд выпустил около 20 пуль.

"Чтобы говорить об эффективности стрельбы, мы имеем 15 попаданий в авто. Две пули попали в ногу водителю, который пока находится в реанимационном отделении, но, к счастью, его жизни ничего не угрожает", - сказал Енин.

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Первый заместитель главы МВД отметил, что авто, в котором находился Щефир, не было бронированным, а пули "достаточно легко прошли через дверь автомобиля без всякого сопротивления, повредив внутреннюю обшивку". "То есть, пуля не теряла своей кинетической энергии", - заявил Енин и продемонстрировал соответствующие слайды.

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Виталий Саенко