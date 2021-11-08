Брегадзе утверждает, что в больнице Глданской тюрьмы наблюдение за Саакашвили "будет лучше и более пристальным".

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе утверждает, что решение о переводе экс-президента Михеила Саакашвили из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма) было принято в целях превенции, чтобы не допустить ухудшения его состояния.

Как сообщает "Новости – Грузия", об этом Брегадзе сказал в интервью телеканалу "Имеди".

"Любое наше решение о переводе заключенного в другое пенитенциарное учреждение принимается, исходя из его безопасности и состояния здоровья. Михаил Саакашвили отказался от существенной части проводимого ему лечения, возрастал риск ухудшения его здоровья", - сказал он.

Брегадзе обещает, что в больнице Глданской тюрьмы наблюдение за Саакашвили "будет лучше и более пристальным".

Читайте такжеОбъявивший голодовку Саакашвили отреагировал на видео, на котором якобы ест: раскрыл, что принималПо словам министра, главный фактор, из-за которого Саакашвили был госпитализирован именно в Глданскую тюрьму, - это безопасность.

"Если бы заключенного перевели в другое учреждение, определенная группа людей перекрыла бы дороги и помешала бы процессу…В целом ситуация вокруг этого заключенного была источником опасности. Наша задача – обеспечение стабильного состояния здоровья и его безопасности", - добавил глава Минюста.

Состояние Саакашвили

Как сообщал УНИАН, 8 ноября, на 39-й день голодовки экс-президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили был транспортирован из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма). Адвокаты и сторонники экс-президента назвали проведенную операцию "похищением".

Украина разочарована таким шагом грузинских властей. Министерство иностранных дел направило Грузии ноту по этому поводу и призвало грузинскую сторону безотлагательно перевезти гражданина Украины Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, где были б все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

Справка УНИАН. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Автор: Тамара Отовская