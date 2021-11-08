Саакашвили перевозили на машине, поделилась народная избранница.

Экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили вывезли в Глдани против его воли, он сопротивлялся.

Об этом в своем видеообращении на странице в Facebook сообщила народный депутат от "Слуги народа", возлюбленная чиновника Елизавета Ясько.

"Только что представитель грузинского омбудсмена вышел из глданской тюрьмы и подтвердил, что Михеил Саакашвили находится в именно там. Он озвучил несколько очень устрашающих моментов. Первое – то, что Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави против его воли и без какого-либо разрешения, уведомления его адвокатов, его близких, кого-либо. Об этом никто не знал. Второе – то, что Михеил пытался сопротивляться, но его силой заставили и вывезли из руставской тюрьмы", – рассказала Ясько.

Читайте такжеОбъявивший голодовку Саакашвили отреагировал на видео, на котором якобы ест: раскрыл, что принималКроме того, добавила она, Саакашвили перевозили все же якобы на машине, а не на вертолете.

Также, по ее словам, в глданской тюрьме сейчас происходят "очень страшные события".

"Очень многие заключенные кричат, организовывают провокации, выключают свет. Михеилу Саакашвили сейчас очень небезопасно находиться в глданской тюрьме", – подчеркнула депутат.

Она добавила, что на данный момент нет информации ни о состоянии Саакашвили, ни о том, какую именно медицинскую помощь ему оказывают в Глдани.

Ясько также отметила, что по некоторой информации, к тюрьме стянули спецназ и водометы.

Министерство иностранных дел Украины призывает грузинскую сторону безотлагательно перевезти Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, где были б все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи, сообщает пресс-служба МИД в комментарии по случаю перевода Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдани.

"Министерство иностранных дел разочаровано переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдани и отсутствием информирования об этом украинской стороны", – говорится в сообщении.

Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передали официальную ноту МИД Украины по этому поводу.

"Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении создает дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями", – добавили в украинском МИД.

В ведомстве отметили, что МИД и посольство Украины в Грузии продолжает держать ситуацию вокруг Саакашвили на особом контроле.

Напомним, 8 ноября издание "Грузия Online" со ссылкой на мать Саакашвили Гиули Аласанию сообщило, что экс-президента увезли из пенитенциарного учреждения №17 в неизвестном направлении. Предполагалось, что его перевезли в Горийский военный госпиталь, оснащенный современной медицинской техникой.

По словам личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, созванный по решению Минздрава консилиум врачей единогласно постановил, что Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.

Ясько на своей странице в Facebook сообщила, что по имеющейся информации Саакашвили якобы перевезли в больницу в Гори на вертолете, а впоследствии – что Саакашвили перевезли в "самое опасное место для его жизни", – глданскую тюрьму.

Ранее сам Саакашвили выступал против перевода его в глданскую тюрьму, ведь некоторые заключенные оказались там именно во времена его президентства.

Авторы: Таня Поляковская, Тамара Отовская