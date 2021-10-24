В захваченном Крыму и на неподконтрольной Киеву части Донбасса ситуация деградирует, сказал спикер МИД.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Российская Федерация не сможет помешать украинцам с оккупированных Крыма и Донбасса коммуницировать с властями Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Николенко отреагировал на заявление пресс-секретаря российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, которая считает "провокацией" намерение украинских властей открыть для жителей оккупированных территорий пункты для коммуникации с украинскими властями.

"Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинскими властями. Так же, как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина. Политика железного занавеса не сработает", – подчеркнул спикер.

Дипломат заявил, что "деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины". В частности, по его словам, улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепления их связи с остальным Украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского.

Читайте такжеУкраина "дала совет" ООН относительно противодействия агрессии России"Вместо этого Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров Нормандского формата: обеспечивать базовые потребности населения на подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни COVID-19, разблокировать работу КПВВ, прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая МККК, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым в связи с конфликтом лицам", – подчеркнул Николенко.

Напомним, 22 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел необходимость открытия пунктов коммуникации с центральной властью для жителей Донецкой и Луганской областей, которые пересекают линию разграничения, и жителей Крыма, которые пересекают временную административную границу с Херсонской областью.

Автор: Виталий Саенко