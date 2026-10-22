Украина и Россия согласились сесть за стол переговоров, - Вэнс

Ранее Украина уже неоднократно соглашалась сесть за стол переговоров.

Украина и Россия согласились на переговоры относительно завершения войны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Clash Report.

У Вэнса спросили, почему на этот раз всё будет по-другому, если ранее Украина уже неоднократно соглашалась сесть за стол переговоров, а Россия отказывалась от этого.

"Я думаю, что обе страны согласились сесть за стол переговоров", - ответил вице-президент США.

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РФ готова возобновить переговоры с Украиной - что известно

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что в ходе переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным была достигнута договоренность о возвращении трехстороннего формата "Украина-Россия-США". По его словам, возобновить этот формат переговоров хотят уже в 10-х числах ноября.

Ушаков добавил, что Уиткофф рассказал российскому диктатору о новых подходах Украины и Европы к вопросу мирного урегулирования. При этом Уиткофф, по словам помощника Путина, заявил, что полезного в этих идеях не так уж и много.

Президент Владимир Зеленский позже сообщил, что Украина получила от США информацию о том, что РФ поддерживает трехстороннюю встречу с представителями Вашингтона и Киева на техническом уровне для проведения мирных переговоров.

Зеленский добавил, что украинские переговорщики будут общаться с представителями США и РФ, чтобы приблизить окончание войны. По словам президента, эта встреча должна состояться не позднее начала ноября.

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