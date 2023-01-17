Главы государств также обсудили дипломатический процесс реализации украинской формулы мира.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером ситуацию на фронте и необходимость наращивания оборонной поддержки Украины.

Глава государства сообщил, что Украина ценит принятые уже в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России.

"Во время встречи в формате видеоконференции с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира", - сообщил Зеленский.

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Он поблагодарил за всестороннюю помощь Германии украинцам.

"За помощь, которая сделала нашу армию сильнее, за финансовую поддержку. Отдельно хочу поблагодарить граждан Германии за приют украинцев в этот тяжелый период", - отметил президент Украины.

Франк-Вальтер Штайнмайер о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2022 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Украину с однодневным визитом. Это был его первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. После возвращения в Германию Штайнмайер заявил, что его шокировали истории о войне, которую развязала Россия. Он убежден, что люди в Германии имеют ложное представление об истинной ситуации.

По словам немецкого президента, война России в Украине превратила в пепел европейский порядок безопасности. Он охарактеризовал действия России как "жестокую захватническую войну".

Позже в ноябре Штайнмайер отверг идею о режиме прекращения огня в Украине. По мнению немецкого президента, такой режим на данный момент только закрепит ту несправедливость, которая уже была нанесена Украине. Он подчеркнул, что каждый, кто считает, что знает путь выхода и окончания войны в Украине, слишком много на себя берет.

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