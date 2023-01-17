Иностранные партнеры будут с Украиной до конца, и концом они считают победу Украины на поле боя.

Американские партнеры обязались подготовить украинских офицеров для работы с ЗРК Patriot за 10 недель вместо стандартного курса в 10 месяцев.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время общения с представителями критической инфраструктуры, пишет АрміяInform.

"Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка составляет 10 месяцев. Минимальная. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры", - сказал министр.

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Он подчеркнул, что сегодня воюют и ВСУ, и Национальная гвардия, и пограничники, и СБУ, и ГУР МОУ, и ГСЧС, и гражданские люди. По его словам, "это победное движение - это то, что вдохновляет весь мир".

"И сегодня, ... так называемый клуб "Рамштайн", а это более 50-ти стран, все они говорят: мы с вами до конца, а концом мы считаем вашу победу на поле боя. Это очень важно", - рассказал Резников.

Он выразил свои надежды, что нынешний год станет для нашей страны победным.

"Я верю, что этот год станет годом победы. Мы постоянно говорим об этом с партнерами, и они верят в нашу с вами победу", - добавил министр обороны.

Обучение украинцев на Patriot

Как сообщал УНИАН, украинские военные уже прибыли на учебу в Соединенные Штаты Америки, чтобы пройти обучение на системах Patriot. По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, чтобы овладеть этими зенитно-ракетными комплексами, им может потребоваться несколько месяцев.

На сегодня Нидерланды также рассматривают возможность предоставления Украине ЗРК Patriot, присоединившись к США и Германии в усилении украинского военного арсенала противовоздушной обороны, что имеет решающее значение в войне с Россией.

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