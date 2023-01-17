Глава государства отметил, что эти системы - это весомое усиление украинской ПВО, защита украинских городов и жителей от ракетного террора РФ.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов за намерение передать Украине ЗРК Patriot.

"Благодарен премьер-министру Нидерландов Марку Рютте за намерение передать Украине ЗРК Patriot. Это весомое усиление украинской ПВО, защита наших городов и граждан от ракетного террора РФ. Ценим действенную поддержку со стороны правительства Нидерландов в противодействии агрессору! Движемся вместе вперед, к общей победе", - отметил Зеленский в Twitter.

Американские ЗРК Patriot для Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Нидерланды также рассматривают возможность предоставления Украине ЗРК Patriot, присоединившись к США и Германии в усилении украинского военного арсенала противовоздушной обороны, что имеет решающее значение в войне с Россией.

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Издание отметило, что правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о передаче этих систем. В последние недели США и Германия пообещали предоставить Украине системы Patriot.

Украинские военные уже прибыли на учебу в Соединенные Штаты Америки, чтобы пройти обучение на системах Patriot.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что американские партнеры обязались подготовить украинских офицеров для работы с ЗРК Patriot за 10 недель вместо стандартного курса в 10 месяцев.