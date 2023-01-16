В США на учения прибыли примерно 100 украинских военных.

Украинские военные прибыли на базу Вооруженных сил США в штате Оклахома, где будут проходить учения по использованию системы противоракетной обороны Patriot.

Как сообщил журналист Fox News Вестфилд Остин в Twitter, самолет со 100 украинскими военными уже приземлился в аэропорту Форт Силл.

Учебный курс военных ВСУ продлится несколько месяцев и будет включать теоретические занятия, работу с тренажерами, и непосредственно с системой Patriot.

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Система Patriot для Украины

21 декабря 2022 года в США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошла система ПВО Patriot.

После этого Пентагоне заявили, что вскоре начнут учения по использованию системы Patriot для украинских военных.

При этом аналитик исследовательского института им. Катона Джордан Коэн высказал мнение, что украинские военные смогут начать использовать предоставленные США комплексы ПВО Patriot не ранее конца весны 2023 года.

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