Правительство Нидерландов должно вскоре принять окончательное решение о передаче этих систем. По данным СМИ, решение уже принято.

Нидерланды также рассматривают возможность предоставления Украине ЗРК Patriot. Таким образом они присоединятся к США и Германии в усилении украинского военного арсенала противовоздушной обороны, что имеет решающее значение в войне с Россией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, пожелавших остаться неназванными. Отмечается, что правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о передаче этих систем.

"Нидерланды постоянно рассматривают возможности военной поддержки Украины", - сказала спикер Министерства обороны Нидерландов Саша Лувхофф.

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Она добавила, что Нидерланды ставят в приоритет военные поставки в Украину, но не предоставила подробностей относительно конкретных систем вооружения или поставок.

Издание отмечает, что в последние недели США и Германия пообещали предоставить Украине системы Patriot, которые высоко ценятся, потому что могут сбивать ракеты и имеют высокотехнологичные датчики, которые помогают идентифицировать, что находится в воздухе.

Нидерланды отправят Украине Patriot

В свою очередь, Reuters со ссылкой на нидерландское издание ANP пишет, что премьер-министр Марк Рютте согласился предоставить Украине систему Patriot. Сейчас он находится в Вашингтоне, где встречается с президентом США Джо Байденом.

ANP, ссылаясь на беседу между двумя лидерами, процитировала слова Рютте о том, что они присоединятся к американско-немецкой инициативе по отправке оборонных систем в Украину.

Рютте сообщил, что ранее созванивался с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить это решение.

ЗРК Patriot для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в декабре 2022 года США объявили о выделении новой оборонной помощи Украине на 1,85 млрд долларов. Она, в частности, будет включать комплексы Patriot и снаряды для них.

Также в начале января 2023 года Германия объявила о планах в первые три месяца этого года доставить в Украину около 40 БМП Marder и ЗРК Patriot.

Украинские военные уже прибыли в Соединенные Штаты Америки, чтобы пройти обучение на системах Patriot. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, им может потребоваться несколько месяцев, чтобы освоить эти зенитно-ракетные комплексы.

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